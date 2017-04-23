Стивенс официально возглавил "Лос-Анджелес"

Генеральный менеджер "Лос-Анджелеса" Роб Блейк официально объявил о назначении на пост главного тренера команды Джона Стивенса. 50-летний специалист ранее работал в тренерском штабе команды.

– Его тренерский опыт, включая успех на посту главного тренера в НХЛ и знание тех игроков, которые есть в нашем составе и тех, кто находится в нашей системе, очень привлекает нас. Мы уверены, что Джон – лучший человек, который может возглавить нашу команду, – цитирует сайт "Кингз" Блейка.

Напомним, что в середине апреля "Лос-Анджелес" уволил с поста генерального менеджера Дина Ломбарди, а также главного тренера команды Дэррила Саттера. В этом сезоне клуб не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место в Западной конференции. Будучи наставником "Филадельфии" Стивенс выводил клуб в финал Восточной конференции в 2008 году.