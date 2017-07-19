СМИ: Игроки АХЛ смогут сыграть на Олимпиаде

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман утверждает, что игроки, имеющие контракты в АХЛ, смогут выступить на Олимпиаде-2018. Однако он также добавил, что окончательное решение еще не принято.

Напомним, что в апреле НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. В июне лига опубликовала календарь на сезон-2017/18, который не предусматривает паузы на турнир.

– Ожидается, что игроки с контрактами в АХЛ смогут сыграть на Олимпиаде, – написал в Твиттере Фридман. – В то же время, генменеджеры клубов НХЛ считают, что игроки с двусторонними контрактами не поедут. Но окончательного решения еще нет.