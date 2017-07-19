СМИ: Игроки АХЛ смогут сыграть на Олимпиаде

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман утверждает, что игроки, имеющие контракты в АХЛ, смогут выступить на Олимпиаде-2018. Однако он также добавил, что окончательное решение еще не принято.
Напомним, что в апреле НХЛ отказалась от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. В июне лига опубликовала календарь на сезон-2017/18, который не предусматривает паузы на турнир.
– Ожидается, что игроки с контрактами в АХЛ смогут сыграть на Олимпиаде, – написал в Твиттере Фридман. – В то же время генменеджеры клубов НХЛ считают, что игроки с двусторонними контрактами не поедут. Но окончательного решения еще нет.
foreverCSKAforever
Этим парням Знарокс еще не влетал.
12:05 19 июля
raver87
"Ну усё, карачун тебе, Церетели!" (с) Это о наших шансах на победу) В АХЛ очень приличные ребята играют. Уровня КХЛ, не считая 10-20 "звезд".
10:39 19 июля
zae1976
Пусть у себя дома сидят великие профи)
10:04 19 июля