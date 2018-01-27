Сидни Кросби: "Маккиннон - игрок мирового класса. Он доминирует в НХЛ в течение всего сезона"

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби отметил, что форвард "Колорадо" Натан Маккиннон - игрок мирового класса. Кросби также добавил, что Маккиннон доминирует в НХЛ в течение всего сезона.

– В этом году Маккиннон показывает впечатляющую статистику, – цитирует пресс-служба NHL Кросби. – Он был одним из главных творцов успеха своей команды. Он заслуживает такого результата, он много работал. Маккиннон доминировует в лиге в течение всего сезона. Те, кто следит за ним ежедневно, счастливы за него, потому что он заслужил этот успех своей работой.

Натан – трудолюбивый парень. Вы не достигнете его уровня и не выиграйте все трофеи и награды, которые он завоевал, будучи нетрудолюбивым. Он выиграл Мемориальный кубок, стал лучшим новичком в НХЛ в 2014 году. Маккиннон – игрок мирового класса.

Напомним, что Маккиннон занимает второе место в списке бомбардиров НХЛ, набрав 60 ( 24+36) очков.