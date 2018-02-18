Шайба Дворака принесла "Аризоне" победу над "Эдмонтоном"

"Аризона" переиграла "Эдмонтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0). Автором единственной шайбы стал Кристиан Дворак.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" – "Эдмонтон" – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Дворак - 10 (Экман-Ларссон, Фишер), 3:26.
Вратари: Раанта - Тэлбот (58:36).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 32 (7+12+13) - 40 (8+18+14).
Наши: - - Слепышев (15:42/4/0).
17 февраля. Глендейл. Gila River Arena.
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Sправедливый
bezik И зачем это Аризоне? Тренер должен их успокоить. Надо спокойно сливать. Уже 1 раз вместо слива хорошо отыграли концовку и Мэттьюз теперь в Торонто ----------------- Что русскому хорошо, то немцу... Это я к тому, что типичное русское мышление не присуще североамериканцам (да и европейцам тоже). Да, наверняка, менеджеры "Аризоны" просчитывают варианты, но как они тренеру и особенно самим ребятам внушат "продажную" мысль? В том году вон, всем нам ныне полюбившийся, "Виннипег" тоже не стал опускаться до ... И ... в этом сезоне ничего так себя чувствует. Без ... ))) Да и вообще, там же лотерея. Филадельфия вон даже выше "пегов" в том сезоне была (общее 19 место в таблице) с очень низкими шансам на выбор, но в итоге выбирали вторыми. "Аризона" уж точно до 19 места в этом сезоне не дотянется. ))))
11:50
bezik
И зачем это Аризоне? Тренер должен их успокоить. Надо спокойно сливать. Уже 1 раз вместо слива хорошо отыграли концовку и Мэттьюз теперь в Торонто
11:10
cbivxu7gsxv4
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:52
Ara
Макди, похоже, тоже по барам пошел гулять) делать то в этом днище все равно нечего)
08:56
fifa_guru
5 побед в 6 матчах! сухарь Раанты. Спасибо нефтяники!
07:10