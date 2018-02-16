Сергей Бобровский: "Особо не соблазняюсь мыслями о "Везина Трофи"

Вратарь "Коламбуса", двукратный обладатель "Везина Трофи" Сергей Бобровский признался, что в этом сезоне ему легче выступать в качестве лучшего голкипера прошлой "регулярки", чем это было в сезоне-2013/14. По его словам, самое важное - не останавливаться в развитии.

- В этом году уже попроще, честно говоря, тяжело было после первого, - цитирует официальный сайт НХЛ Бобровского. - Сейчас уже знал, чего ожидать и к чему готовиться. Это позволяет чувствовать себя посвободнее психологически и не обращать внимания ни на какие внешние обстоятельства. Сезоны бывают разные, хоккей все-таки игра командная. Результат иногда приходит, а бывает, что и нет. Самое главное - развивать собственные навыки и копить опыт.

Кажется, что все будет идти по накатанной. Но здесь не все зависит от тебя. Много вещей должны сложиться воедино. И здоровье, и ребята должны помогать. Это очень тяжелый процесс. Я особо не соблазняюсь насчет мыслей о "Везина Трофи".