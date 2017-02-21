"Сент-Луис" отправил Барбашева в АХЛ, несмотря на похвалу от тренера

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отправлен в фарм-клуб "Чикаго", сообщает сайт клуба. В текущем сезоне 21-летний форвард дебютировал в лиге и провел в составе команды 12 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Отметим, что ранее главный тренер "Блюз" Майк Йео заявил следующее:

– Когда хоккеист хорошо выполняет свою работу, стараешься найти повод поставить его в состав, – цитирует St. Louis Post-Dispatch Йео. – Главное то, что игрок дает своей команде. Барбашев умеет быть эффективным и вносит свой вклад в победы, делает свои смены ключевыми.