Роман Любимов: "Испытывал волнение на протяжении всего дебютного матча"

Форвард "Филадельфии" Роман Любимов в интервью "СЭ" отметил, что в своем дебютном матче в НХЛ против "Чикаго" (4:7) испытывал волнение на протяжении всей игры. По словам российского нападающего, он старался выполнять тренерскую установку, стараясь прессинговать соперника в чужой зоне.

– Волнение было всю игру, но, конечно, поначалу сильней, - сказал Любимов. - Из-за этого я и шел прессинговать соперника в чужой зоне, хотя – стоило быть чуть более спокойным. Но затем освоился и старался уже делать то, что говорил тренер.

– Жаль, что цифры не самые лучшие. "-2" за 13 минут, не слишком хорошо, хоть вы и не виноваты в голах.

– Между прочим, протокол исправили и у меня только "-1". Так что не все так плохо. Там после игры пересмотрели какие-то цифры.

– Игра-то получилось классной.

– Мы играли против очень сильной команды. И в какой-то момент выровняли положение, но потом соперник все равно забросил свои шайбы.

– У Ивана Проворова – "-5".

– Бывает. У каждого может случиться такой неприятный матч. Тут особо не принято долго ходить с опущенной головой. Да, неприятно, на следующий день у нас были восстановительные процедуры, разобрали моменты. Теперь готовимся к игре.

– Это же в вашей смене Иван неожиданно упал и дал возможность сопернику выйти один на один.

– Такое может случиться с каждым. Никаких проблем. Но я помню тот момент. Думаю, сейчас Иван отдаст передачу вперед, мы раскатимся, пойдем в атаку. Но на его месте мог быть любой. Проворов – действительно талантливый хоккеист.

– Русский он не забыл?

– Да вы что. Прекрасно говорит. (Алексей ШЕВЧЕНКО)