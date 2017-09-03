Рене Фазель: "ИИХФ может только принять решение НХЛ по Зарипову"

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что организации остается только принять решение НХЛ о допуске до своих соревнований российского форварда Даниса Зарипова. Лига позволила нападающему выступать, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

– Насколько вы знаете, у ИИХФ нет контракта с НХЛ, так что с точки зрения соблюдения регламента мне нечего сказать, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Если они решили, что Данис может играть, что теперь поделаешь, это их решение. Я думаю, нам остается только принять это, вот и все.

Напомним, что Зарипов не может выступать на соревнованиях в КХЛ, под эгидой ИИХФ, и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о дисквалификации. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов. Допинг-проба была взята во время чемпионата КХЛ прошлого сезона.

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