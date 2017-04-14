Пекка Ринне: "Нэшвиллу" понадобится много сил для победы в серии с "Чикаго"

Вратарь "Нэшвилла" Пекка Ринне высоко оценил игру своей команды в матче 1/8 финала Кубка Стэнли с "Чикаго" (1:0). По словам голкипера, правильные действия "Предаторз" не позволили сопернику показать свой хоккей.

- Мы хорошо поработали, не позволили им сыграть так, как они хотели, играли плотно, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Ринне. - Им нравится играть на скорости, контролировать шайбу. Но мы все сделали правильно, не позволили этого. Это наша заслуга.

Это только начало. Я думаю, что нам предстоит сыграть много матчей в этом раунде и нам надо будет очень много сил приложить для победы. Сейчас нам нужно думать о второй встрече. Но мы оказались в очень неплохом положении, учитывая то, что мы играем в гостях. Матч в субботу будет очень важным.