Никита Задоров: "Не прошу у "Колорадо" ничего сверхъестественного"

Защитник "Колорадо" Никита Задоров в интервью "СЭ" выразил надежду на то, что ему удастся договориться о подписании нового контракта с "Эвеланш". По словам 22-летнего россиянина, он не просит у клуба каких-то сверхъестественных условий.

- Возможно, вы прямо сейчас стараетесь разыграть российскую карту на переговорах. Если бы я был представителем "Колорадо", то понимал бы, что в случае возвращения вы потеряете намного больше, - вопрос Задорову.

- В чем?

- Тут слабый уровень. Вы просто не будете уже тем Задоровым.

- Может быть, вы и правы, но есть моральные принципы. Я не прошу ничего сверхъестественного, знаю свою цену и прошу ровно те условия, которых заслуживаю. На кону слишком много. Конечно, мне хочется играть в НХЛ, я обожаю "Эвеланш", мне все нравится в Колорадо. Но надо смотреть на вещи правильным взглядом.

- Я слежу за вашей карьерой и считаю, что вам не хватает какой-то малости, чтобы стать звездой лиги. Может быть, не первого уровня, но, по крайней мере, тем, кто будет лидером своей команды.

- Понимаю, о чем вы, и потому у меня очень большие надежды на следующий сезон. Я буду готовиться к сезону так, как не готовился никогда. Я сам делаю большую ставку на предстоящий чемпионат. Надеюсь, что мы с "Колорадо" договоримся. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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