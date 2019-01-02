"Нэшвилл" забросил четыре безответные шайбы "Филадельфии"

"Нэшвилл" на своем льду обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). "Предаторз" одержал вторую подряд победу после серии из шести поражений, а "Флайерз" проиграл в четвертой встрече кряду.
Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов очков не набрал, заработав при этом показатель полезности "-2".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Нэшвилл" - "Филадельфия" - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы: Смит - 11 (Фиала), 22:03 - 1:0. Арвидссон - 10 (Джохансен, Хартман), 32:03 - 2:0. Арвидссон - 11 (Эллис), 46:15 - 3:0. Гримальди - 3 (Риналдо), 51:37 - 4:0.
Вратари: Сарос - Нойвирт.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 30 (6+16+8) - 32 (13+12+7).
Наши: - - Проворов (22.20/2/-2).
2 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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