12:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Салливан: "Питтсбург" в матче с "Миннесотой" играл в несвойственной манере"

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Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ от "Миннесоты" (2:4) подчеркнул, что команда позволила сопернику слишком много раз бросить по своим воротам. По словам специалиста, "Пингвинз" играли не в свой хоккей.

- Я обеспокоен тем, что соперник нанес больше бросков по воротам, чем мы, - приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. - Тяжело победить, если позволяешь сопернику нанести 40 и более бросков по своим воротам. "Питтсбург" достиг похожего результата, но я сомневаюсь, что это именно тот стиль игры, к которому мы стремимся.

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