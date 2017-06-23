"Лос-Анджелес" выкупил контракт Мэтта Грина

"Лос-Анджелес" объявил о выкупе контракта защитника Мэтта Грина. Игрок выступал за "Кингз" девять сезонов, завоевав два Кубка Стэнли.

Контракт 34-летнего защитника с "Лос-Анджелесом" был рассчитан на еще один сезон. По его условиям Грин должен был получит 2,5 миллиона долларов. В результате выкупа контракта хоккеист получит 2/3 этой суммы в течение двух ближайших сезонов.

– Мэтт внес невероятный вклад в наш клуб, мы благодарны за все, что он сделал после перехода в "Лос-Анджелес", – цитирует официальный сайт "Кингз" генерального менеджера Роба Блейка. – Он сыграл важную роль в изменении команды. Его вклад в два наших Кубка Стэнли неизмерим.

В сезоне-2016/17 Грин сыграл за "Кингз" 26 матчей в регулярном чемпионате, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "+3" и 19 минутах штрафа.