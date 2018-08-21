Кулемин рассказал, почему не перешел к Малкину в "Питтсбург"

Нападающий Николай Кулемин, вернувшийся в "Металлург", рассказал, почему не перешел в 2014 году из "Торонто" в "Питтсбург". В результате форвард присоединился к "Айлендерс", в составе которого выступал до перехода в "Магнитку" этим летом.

– Что вас не устроило в переговорах с "Питтсбургом"? Могли ведь снова играть с Малкиным.

– Было много факторов – срок контракта и сумма были меньше, чем хотел. Поэтому я принял решение играть в "Айлендерс". В Нью-Йорке подобралась хорошая команда, и неслучайно два первых сезона после моего перехода мы играли в плей-офф.

– Сам Малкин звал в "Питтсбург"?

– Мы с ним немного разговаривали на данную тему, но он сказал, что решение будет только моим, и выбирать должен я сам.

– Сейчас могли бы с двумя перстнями ходить.

– Неизвестно, как бы все сложилось. (Игорь ЕРОНКО)

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