Как пройдет драфт расширения НХЛ для "Вегаса"

На предстоящем драфте расширения "Вегас" должен выбрать по одному хоккеисту из каждого клуба НХЛ.

ЗАЩИТА

1. Каждый из 30 клубов НХЛ имел два варианты защиты игроков:

– один вратарь, три защитника и семь форвардов;

– один вратарь и восемь полевых игроков любого амплуа.

2. Каждый игрок, контракт которого включал пункт "запрет на любые действия менеджмента" (причем этот игрок не отказывался от этого пункта соглашения), должен был быть автоматически включен в список защищаемых хоккеистов.

3. Все новички сезона-2016/17 и "второгодники" (например, Артемий Панарин) не могли выйти на драфт расширения – поэтому клубам не было необходимости их защищать.

ДРАФТ

1. Игроки, выбранные "Вегасом", будут объявлены во время церемония вручения индивидуальных призов НХЛ в ночь со среды на четверг – 22 июня в 3.00 по московскому времени.

2. "Вегас" должен выбрать по одному хоккеисту из каждого клуба НХЛ – 30 игроков, включая как минимум 3 вратарей, 9 защитников и 14 нападающих.

3. "Вегас" должен выбрать как минимум 20 хоккеистов, которые имеют контракт на сезон-2017/18. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)