"Чикаго" ведет переговоры с агентом Панарина о новом контракте для игрока

Руководство "Чикаго" начало переговоры с агентом российского форварда Артемия Панарина о новом контракте с игроком, сообщает Chicago Tribune. Действующее соглашение 24-летнего нападающего с "Чикаго" заканчивается по истечении предстоящего сезона, по итогам которого он получит 925 тысяч долларов и может увеличить сумму на 2,575 миллиона долларов за счет бонусов.

– Я приехал сюда, чтобы играть на уровне НХЛ, а не из-за денег и контрактов, – отметил Панарин. – Всем остальным занимается мой агент. На сегодняшний день мне все нравится, я всем доволен.

Препятствием для "Чикаго" может стать потолок зарплат, поскольку для Панарина потребуется значительное повышение оклада. Дебютант НХЛ в прошлом сезоне получил "Колдер Трофи" – приз лучшему новичку лиги. В 80 матчах регулярного чемпионата Панарин набрал 77 (30+47) очков, в плей-офф провел 7 матчей, набрав 7 (2+5) очков.