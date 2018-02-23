"Баффало" в овертайме обыграл "Детройт"

"Баффало" в овертайме одержал победу над "Детройтом" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 3:2. Для "Ред Уингз" это поражение стало третьим подряд, "Сэйбрз" победили впервые за четыре встречи.

Защитник "Баффало" Виктор Антипин провел на льду 15 минут 42 секунды и завершил встречу с показателем полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Баффало" – 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Ристолайнен – 6 (Болье, Ларссон), 3:39 – 0:1. Эрикссон – 3, 23:42 – 1:1. Кейн – 20 (бол., Поминвилль, Ристолайнен), 33:09 – 1:2. Абделькадер – 10 (бол., Нильсен, Зеттерберг), 58:35 – 2:2. Сканделла – 3 (Ларссон, Райнхарт), 64:59 – 2:3.

Вратари: Ховард (56:55 – 57:04, 57:48 – 58:35) – Ленер.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 37 (10+16+8+3) – 30 (14+10+2+4).

Наши: - - Антипин (15:42/0/-1).

23 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.