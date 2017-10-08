Артемий Панарин: "Цель на сезон - играть без каких-то загонов"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (1:5) отметил, что постарается провести сезон без спадов. Хоккеист считает, что форма "Блю Джэкетс" ему очень подходит.

– Какие ваши первые впечатления от "Коламбуса"?

– Все очень нравится, хороший коллектив, – сказал Панарин. – У меня были изменения в подготовке – не из-за того, что меня обменяли в другой клуб – просто больше катался на льду, зато меньше работал в зале.

– А как вам сам город – Коламбус?

– Здорово, все нравится, на стадионе отлично поддерживают, я доволен.

– Какую цель на сезон ставите перед собой?

– Лично для себя – провести сезон без спадов, без каких-то загонов, стараться играть на все сто процентов. А для команды в целом – попасть в плей-офф, а затем пройти как можно дальше.

– Какие были первые ощущения, когда вас обменяли из "Чикаго"?

– Неожиданность. Я был в легком шоке, так как не было никаких слухов про возможный обмен. Однако все, что ни делается, к лучшему.

– Бело-синяя форма "Коламбуса" вам к лицу?

– Вроде ничего, глаза подчеркивает.

– Как вам пушка в Коламбусе, которая стреляет после голов "Блю Джекетс"?

– Когда я играл за "Чикаго", был не готов к такому. А сейчас уже и товарищеский матч провел на предсезонке, поэтому все было привычно. (Виктория БУЛАХОВА)