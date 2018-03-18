"Аризона" уступила "Миннесоте"

"Миннесота" на выезде взяла верх над "Аризоной" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для одних это вторая победа подряд, а для других - второе поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Миннесота" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Нидеррайтер - 17 (бол., Дамба, Сутер), 7:35 - 0:1. Келлер - 20 (Паник), 24:03 - 1:1. Фолиньо - 8 (Винник, Эрикссон Эк), 50:51 - 1:2. Стаал - 38 (п.в., Койл), 59:42 - 1:3.

Вратари: Раанта (58:21 - 59:42) - Дубник.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 31 (9+11+11) - 31 (11+10+10).

18 марта. Глендейл. Gila River Arena.