Андрей Василевский: "Надеюсь, советы обладателей "Везина трофи" помогут в будущем"

Голкипер "Тампа-Бэй" Андрей Василевский отметил, что во время звездного уик-энда пообщался со всеми вратарями, принимавшими в нем участие, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Также он рассчитывает, что полученный опыт поможет ему в будущем.

– Матч звезд – опыт на всю жизнь, – отметил Василевский. – Какого-то дополнительного волнения или стеснения перед своими фанатами не было, даже наоборот, было больше уверенности – раздевалка своя, лед свой.

Со всеми вратарями перекинулся парой слов. Очень интересно было, особенно с обладателями "Везина трофи". Дали пару советов, были хорошие разговоры. В любом случае, надеюсь, что это поможет мне в будущем.