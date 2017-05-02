Андрей Миронов: "Не хотел обсуждать контракт с "Колорадо" - я его еще не подписал"

Защитник сборной России Андрей Миронов после тренировки национальной команды рассказал о своем переходе в "Колорадо", передает из Новогорска корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Накануне стало известно, что игрок продолжит карьеру в НХЛ.

– Квартиру в Денвере уже присмотрели?

– Нет еще.

– А в Сан-Антонио?

– А что это?

– Там фарм-клуб играет.

– А вы меня сразу туда отправляете?

– Ну мало ли.

– Ну мало ли (улыбается).

– У вас есть в контракте пункт о запрете на выступления в АХЛ?

– Я бы не хотел контракт обсуждать, я его еще не подписал.

– Состав "Колорадо" уже изучили?

– Да, конечно. Но тот, который заканчивал сезон. Игроки в любом случае будут меняться. Я еще не знаю, каким состав "Эвеланш" будет в итоге.

– С Задоровым связывались?

– Связывался. Он восстанавливается после травмы, ждет там. Поможет, если будут какие-то проблемы.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею-2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.