Александр Барков: "Овечкин обладает одним из лучших, если не лучшим броском в лиге"

Нападающий "Флориды" Александр Барков после победы капитана "Вашингтона" Александра Овечкина в конкурсе на самый сильный бросок в рамках Матча всех звезд НХЛ отметил, что россиянин обладает великолепным броском. Овечкин показал 101,3 мили в час, второе место занял Пи-Кей Суббан (98,7), тройку лучших замкнул Йон Клингберг (95,9).

– Я думал, что выиграет Стэмкос. Но, конечно, Овечкин обладает одним из лучших, если не лучшим броском в лиге, – цитирует финна русская версия официального сайта НХЛ.