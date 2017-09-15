"Стальные лисы" забросили 7 шайб "Омским ястребам"

"Стальные лисы" разгромили "Омских ястребов" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 7:1.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Омские ястребы" (Омск) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
Голы: Рожковский - 1 (Шама), 7:19 - 1:0. Ольшанский - 1 (Дубин, Башкиров), 10:17 - 1:1. Янчевский - 1 (бол., Коробкин), 17:59 - 1:2. Коновальчук - 1 (бол., Дубин, Ольшанский), 29:35 - 1:3. Абдуллин - 3 (мен., Ольшанский), 34:20 - 1:4. Герасимов - 1 (бол., Борисов, Шешин), 36:13 - 1:5. Абдуллин - 4 (бол., Башкиров, Мишаков), 43:07 - 1:6. Коробкин - 3 (Янчевский), 56:46 - 1:7.
Вратари: Галанов (Ботев, 36:13) - Камышников.
"Белые медведи" (Челябинск) - "Сарматы" (Оренбург) - 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)
Голы: Михалев - 4 (Корайкин, Малмыгин), 2:15 - 0:1. Ширяев - 1 (Коновалов), 6:42 - 1:1. Кобяков - 1 (Зиновьев, Степанов), 24:53 - 2:1. Костарев - 2, 31:35 - 3:1. Шадрин - 3 (бол., Шабанов, Мякишев), 34:11 - 4:1. Степанов - 1 (Кобяков, Ясинский), 35:20 - 5:1. Бардаков - 1 (Артемьев), 59:16 - 5:2.
Вратари: Мыльников - Мельников (Шарыгин, 35:20).
"Ирбис" (Казань) - "Авто" (Екатеринбург) - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)
Голы: Валеев - 5 (бол., Галимов, Д. Марушев), 11:40 - 1:0. Ивашов - 2 (Дербенев), 13:57 - 1:1. Валеев - 6 (Галимов, Д. Марушев), 35:45 - 2:1. Крутов - 1 (Шабанов, Зайцев), 39:30 - 3:1. Галимов - 2 (Ахметгалиев, Валеев), 39:59 - 4:1. Суслов - 1 (Кузнецов, Пронин), 49:24 - 4:2.
Вратари: Мифтахов - Гросс (Романов, 40:00, 59:40).
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Атланты" (Мытищи) - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
Голы: Гракун - 1 (Правило, Зимин), 2:03 - 0:1. Дудкин - 2 (Захаров, Кузнецов), 12:13 - 0:2. Васильев - 1 (Гракун, Правило), 33:46 - 0:3. Чернов - 1 (Шабловский), 37:56 - 1:3.
Вратари: Кожокарь (Иноземцев, 12:13) - Калинин.
"Реактор" (Нижнекамск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 5:3 (2:0, 2:3, 1:0)
Голы: Шарифьянов - 1 (бол., Галеев, Шафигуллин), 18:15 - 1:0. Тимиров - 2 (Шафигуллин), 19:54 - 2:0. Гайдеик - 2 (Вахрутдинов, Грымзин), 25:53 - 2:1. Хисамутдинов - 2 (Хафизов), 31:18 - 3:1. Гайдеик - 3 (бол., Куцмус, Грымзин), 33:40 - 3:2. Грымзин - 3 (мен., Руденко), 34:54 - 3:3. Шарифьянов - 2 (Тимиров, Шафигуллин), 38:31 - 4:3. Хисамутдинов - 3 (Хафизов), 55:42 - 5:3.
Вратари: Коротаев - Кузмаул.
"Алмаз" (Череповец) - "Крылья Советов" (Москва) - 3:4 Б (0:3, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Кевлин - 2 (Садретдинов), 10:50 - 0:1. Михасенок - 2 (Горчилин, Каптелин), 12:01 - 0:2. Каптелин - 1 (Михасенок, Дмитричев), 15:42 - 0:3. Заплатников - 1, 25:50 - 1:3. Рудый - 1 (бол., Гераськин, Грачев), 32:16 - 2:3. Шайхутдинов - 1 (Замалиев, Жирнов), 51:53 - 3:3.
Победный буллит: Каптелин.
Вратари: Мочалов - Кадочников.