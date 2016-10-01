"СКА-Серебряные львы" взяли реванш у питерского "Динамо"

"СКА-Серебряные львы" взяли верх над питерским "Динамо" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Накануне "Динамо" победило "Львов" - 3:2. В турнирной таблице "Запада" "СКА-Серебряные львы" лидируют в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая "СКА-1946".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Чайка" (Нижний Новгород) - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Гиздатуллин - 2 (бол., Забабурин), 6:55 - 1:0. Крутий - 4 (Лушников, Крамаренко), 16:15 - 2:0. Шабуров - 9 (Карпусь, Заседа), 29:46 - 3:0. Комаров - 3 (Есаян), 35:26 - 3:1. Кондрашин - 3 (Рунов, Морев), 46:39 - 3:2.

Вратари: Насонов - Суханов (59:12).

"Тайфун" (Уссурийск) - МВД (Балашиха) - 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Петунин - 4 (мен., Торопченко), 28:05 - 0:1. Гусынин - 1 (Усков, Толпегин), 31:18 - 0:2.

Вратари: Калинин - Кузнецов.

"Авто" (Екатеринбург) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Голы: Олендаренко - 2 (Караваев), 6:02 - 0:1. Ивашов - 6 (бол., Шишков), 18:04 - 1:1. Павленко - 1 (Обидин, Ивашов), 20:44 - 2:1. Жидких - 1 (Малетин), 31:06 - 2:2. Караваев - 7 (Донской, Пархоменко), 43:47 - 2:3. Каницкий - 1, 47:15 - 2:4. Азаров - 1 (Белоцкий, Левашов), 58:04 - 3:4.

Вратари: Фомин (58:21) - Евстафьев.

"Толпар" (Уфа) - "Сибирские снайперы" (Новосибирск) - 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Гайсин - 5, 43:11 - 1:0. Челбаев - 1 (Морозов), 47:52 - 1:1. Коротков - 5 (бол., Волохин), 63:47 - 1:2.

Вратари: Циркуль - Волохин.

"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Ладья" (Тольятти) - 4:5 Б (0:1, 0:2, 4:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дрожжин - 4 (Сулейманов, Юмангулов), 0:24 - 0:1. Поляничев - 3 (бол.), 21:54 - 0:2. Вл. Журавлев - 1 (Кизимов), 32:57 - 0:3. К. Попов - 1 (Гильманов, Грибов), 43:21 - 1:3. К. Попов - 2 (Гильманов, Грибов), 46:25 - 2:3. Гайдеик - 5 (Грымзин, Еркин), 46:39 - 3:3. К. Беляев - 1 (бол.), 48:07 - 4:3. Рахимуллин - 7, 58:23 - 4:4.

Победный буллит: Юмангулов.

Вратари: Нечистовский (Рахно, 32:57, Нечистовский, 65:00) - Отпущенников.

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Атланты" (Мытищи) - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Явгареев - 1 (Шабаров, Бакулин), 16:24 - 1:0. Ожгихин - 6 (Барабанов), 39:22 - 2:0. Кукштель - 5 (Баринов), 39:49 - 3:0. Ожгихин - 7 (Жигалов, Милехин), 53:46 - 4:0. Нарзяев - 1 (Щербаков), 56:29 - 4:1.

Вратари: Коробов - Шугаев.

"Рига" - "Красная Армия" (Москва) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Бякин - 6, 26:53 - 0:1. Балинскис - 2 (бол., Зиле, Галоха), 37:17 - 1:1. Н.А. Попугаев - 1 (бол., Мещеряков), 46:09 - 1:2.

Вратари: Григалс (56:26 - 56:34, 57:15 - 57:56, 58:51) - Корепанов.

"Локо" (Ярославль) - МХК "Спартак" (Москва) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Булимов - 2 (бол., Ревацкий), 41:53.

Вратари: Коновалов (59:30) - Лысенков.

"Тюменский легион" (Тюмень) - "Ирбис" (Казань) - 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Д. Марушев - 1 (бол., М. Марушев), 4:41 - 0:1. Первушин - 1 (Идятуллин, Арзамасцев), 16:35 - 1:1. Хованов - 4 (М. Марушев, Насыбуллин), 35:11 - 1:2. Молофеев - 2 (бол., Никитин, Кунгурцев), 59:24 - 2:2.

Победный буллит: Жолобов.

Вратари: Дремин (58:49 - 59:24) - Каляев.

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Куянов - 5 (бол., Полодян, Смирнов), 8:12 - 1:0. Ромащенко - 1 (Зубковский), 12:29 - 2:0. Мишкин - 2 (Кривошеев, Чернов), 51:48 - 3:0. Абрамов - 1 (Васильев), 55:34 - 3:1. Полодян - 5 (Алтыбармакян), 59:37 - 4:1.

Вратари: Иванов - Масленников.