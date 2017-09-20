"Сибирские снайперы" победили "Кузнецких медведей" и возглавили таблицу "Востока"

"Сибирские снайперы" обыграли "Кузнецких медведей" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Клуб из Новосибирска возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Реактор" (Нижнекамск) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Хафизов - 1 (Гильманов), 5:01 - 1:0. Головин - 1 (Жгуров, Пылаев), 10:58 - 1:1. Шафигуллин - 6 (Тимиров), 18:48 - 2:1. Хисамутдинов - 4 (бол., Семенов), 30:15 - 3:1. Тимиров - 4 (Пузанов, Шафигуллин), 31:05 - 4:1. Шафигуллин - 7 (бол., Галеев, Пикушин), 45:33 - 5:1. Волков - 2 (Арзамасцев, Плетников), 50:42 - 5:2. Шафигуллин - 8 (Полькин, Пузанов), 57:05 - 6:2.

Вратари: Озолин - Марчук (Дремин, 31:00).

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Михайлов - 4 (Шашков, Лапин), 4:37 - 1:0. Ситников - 1 (Ларин), 9:55 - 1:1. Аксененко - 1 (Потапов, Никишанин), 10:31 - 2:1. Михайлов - 5 (Молофеев, Садыков), 11:10 - 3:1. Лапин - 6 (бол., Молофеев), 52:14 - 4:1.

Нереализованный буллит: Лудцев (22:26, К).

Вратари: Шмаков - Барышников (Югов, 11:10).

"Спутник" (Альметьевск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 4:6 (2:3, 1:1, 1:2)

Голы: К. Попов - 1 (Марченко, Шэн), 0:38 - 0:1. Шолгин - 1 (Валеев), 2:36 - 1:1. Козин - 2 (Шарипов), 12:43 - 2:2. К. Беляев - 3 (Морозов, Латышевич), 17:47 - 2:3. Бархаткин - 5 (Лазарев, Шолгин), 33:27 - 3:3. К. Попов - 2 (Ваулин, Шэн), 38:09 - 3:4. Яремчук - 2 (мен.), 47:06 - 3:5. Морозов - 1 (К. Беляев), 51:21 - 3:6. Шолгин - 2 (бол., Валеев), 57:58 - 4:6.

Вратари: Минегалиев (Артемьев, 20:00, 59:10) - Кузмаул.