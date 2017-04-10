"Реактор" вышел в финал МХЛ

"Алмаз" на своем льду проиграл "Реактору" в четвертом матче 1/2 финала МХЛ. Таким образом, нижнекамский коллектив вышел в финал, где сыграет с "Красной Армией". Первый матч серии до четырех побед пройдет 17 апреля в Нижнекамске.

МХЛ

1/2 финала

Четвертый матч

"Алмаз" (Череповец) - "Реактор" (Нижнекамск) - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Порядин - 7 (Хайруллин, Набиуллин), 0:37 - 0:1. Вовченко - 5 (мен.), 8:49 - 1:1. Бикмуллин - 6 (Хафизов), 25:41 - 1:2. Шафигуллин - 3 (Тимиров, Шарифьянов), 53:22 - 1:3. Бикмуллин - 7 (Угольников, Галеев), 57:10 - 1:4.

Вратари: Артамкин - Голованов.

Судьи: Бирин, Юдаков.

10 апреля. Череповец. Ледовый дворец.

Счет в серии: 1-3.