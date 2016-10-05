"Омские ястребы" обыграли "Белых медведей"

"Омские ястребы" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграли "Белых медведей" – 4:1. Также побед добились "Кузнецкие медведи", "Спутник", "Сибирские снайперы", "Ирбис", "Сарматы" и "ХК Рига".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) - "Тюменский легион" (Тюмень) - 3:2 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Рубан - 3 (Максюков), 12:16 - 1:0. Шетле - 7 (бол., Никитин), 16:20 - 1:1. Олендаренко - 3 (Малетин), 27:21 - 2:1. Жолобов - 2 (бол., Тимофеев), 47:04 - 2:2.

Победный буллит: Емец.

Вратари: Евстафьев - Дремин.

"Спутник" (Альметьевск) - "Снежные барсы" (Астана) - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Светлишин - 2, 9:18 - 1:0. Фасхутдинов - 1 (Фахрутдинов, Антонов), 10:07 - 2:0. Макеев - 4 (Ар. Ананичев), 31:00 - 2:1. Антонов - 6 (п.в., Фасхутдинов, Динмухаметов), 58:53 - 3:1.

Вратари: Артемьев - Леонтьев (58:12 - 58:53).

"Омские ястребы" (Омск) - "Белые медведи" (Челябинск) - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: А. Манукян - 9 (Ковалев, Третьяков), 6:18 - 1:0. Шама - 1 (Коськин, Шутов), 12:18 - 2:0. Лаута - 1, 30:12 - 3:0. Третьяков - 4 (Ковалев), 40:37 - 4:0. Коновалов - 6 (Соколов, Шепелев), 45:09 - 4:1.

Вратари: Лобачев - Мустафин.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) - "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Голы: Челбаев - 2 (Сомсиков, Белоглазов), 17:07 - 1:0. Лапин - 1 (бол., Сухов, Локтев), 30:22 - 2:0. Коротков - 6 (Лапин), 31:33 - 3:0. Еркин - 5 (Гайдеик), 32:50 - 3:1. Коротков - 7 (бол., Лапин, Локтев), 39:02 - 4:1. Шэн - 3 (Руденко), 52:46 - 4:2. Ткаченко - 6, 57:20 - 5:2.

Вратари: Шмаков - Нечистовский.

"Ирбис" (Казань) - "Стальные лисы" (Магнитогорск) - 5:4 Б (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Самсонов - 3 (бол., Сошнин, Расулов), 19:12 - 1:0. Меньщиков - 6 (Икамацких), 26:16 - 1:1. Самсонов - 4 (бол., Ахметгалиев, Расулов), 27:44 - 2:1. Коновальчук - 3 (бол., Меньщиков, Дубин), 33:30 - 2:2. Меньщиков - 7 (мен., Дубин), 43:27 - 2:3. Сошнин - 3 (Самсонов), 47:34 - 3:3. Валеев - 8 (Сошнин, Насыбуллин), 49:15 - 4:3. Янчевский - 1, 59:56 - 4:4.

Победный буллит: Сошнин.

Вратари: Мифтахов - Бронников (59:31 - 59:56).

"Ладья" (Тольятти) - "Сарматы" (Оренбург) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Шарипов - 2 (Заречный, Факиров), 22:53 - 0:1. Лобанов - 1 (Ипатов), 42:29 - 0:2. Васильев - 1, 51:59 - 1:2. Стрижов - 9 (бол., Залалутдинов), 58:11 - 1:3.

Вратари: Отпущенников - Кудашев.

"Реактор" (Нижнекамск) - "Алтай" (Усть-Каменогорск) - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Машенькин - 2 (Назаренко, Казаченко), 26:58 - 0:1. Галеев - 1 (Хисамутдинов, Хафизов), 51:41 - 1:1. Угольников - 1 (Набиуллин, Бикмуллин), 59:59 - 2:1.

Вратари: Енюшин - Шутов.

"ХК Рига" (Рига) - "Крылья Советов" (Москва) - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Барановскис - 2, 6:45 - 1:0. Попов - 1, 33:14 - 2:0. Садретдинов - 5 (мен., Ващук, Политов), 39:41 - 2:1. Лейниекс - 1 (Балинскис), 42:06 - 3:1. Малашкевич - 1 (Садретдинов), 48:40 - 3:2. Карклс - 1, 56:11 - 4:2.

Вратари: Григалс - Кудрявцев (48:19 - 48:40, 59:10).