"Мамонты Югры" проиграли "Сибирским снайперам", а "Реактор" разгромил "Алтай"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Мамонты Югры" на выезде проиграли "Сибирским снайперам" со счетом 2:5. В другом матче "Стальные лисы" на выезде были сильнее "Ирбиса" – 2:0.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – "Тюменский легион" (Тюмень) – 5:4 (1:1, 2:2, 2:1)

Голы: Марзаганов – 1 (Арзамасцев), 2:16 – 0:1. Малетин – 2, 12:43 – 1:1. Емец – 2 (Зиновьев), 24:59 – 2:1. Рубан – 4 (бол., Каницкий, Лудцев), 31:26 – 3:1. Пленкин – 7 (Мингазов, Жолобов), 37:21 – 3:2. Мингазов – 4 (бол., Пленкин), 39:08 – 3:3. Никитин – 2 (Шетле), 46:10 – 3:4. Олендаренко – 4 (Караваев), 51:20 – 4:4. Емец – 3 (Михайлов), 57:26 – 5:4.

Вратари: Евстафьев (Югов, 46:10) – Дремин.

"Сибирские снайперы" (Новосибирск) – "Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) – 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Голы: Ткаченко – 7 (бол., Морозов), 7:05 – 1:0. Коротков – 8 (Локтев), 9:09 – 2:0. Коротков – 9 (Лапин, Локтев), 11:22 – 3:0. Сомсиков – 1 (Белоглазов), 46:46 – 4:0. Куцмус – 1 (Гайдеик), 55:21 – 4:1. Кожевников – 1 (Кафеев), 56:07 – 4:2. Коротков – 10 (п.в., Локтев, Челбаев), 58:49 – 5:2.

Вратари: Волохин – Кузмаул (Рахно, 10:28, 55:59 – 56:07, 58:07 – 58:20, 58:30 – 58:49).

"Спутник" (Альметьевск) – "Снежные барсы" (Астана) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Антонов – 7 (Логинов, Зарипов), 59:20.

Вратари: Минегалиев – Леонтьев (59:58).

"Ирбис" (Казань) – "Стальные лисы" (Магнитогорск) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Янчевский – 2 (бол., Башкиров, Платонов), 15:41 – 0:1. Янчевский – 3 (бол., п.в.), 59:34 – 0:2.

Вратари: Каляев (59:08 – 59:34) – Лозебников.

"Ладья" (Тольятти) – "Сарматы" (Оренбург) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Рахимуллин – 8 (Рябоконов), 30:29 – 1:0. Мухамедзянов – 2 (Лобанов), 39:00 – 1:1. Мухамедзянов – 3 (Лобанов), 53:06 – 1:2.

Вратари: Никоноров (59:10) – Кудашев.

"Реактор" (Нижнекамск) – "Алтай" (Усть-Каменогорск) – 7:1 (2:0, 1:0, 4:1)

Голы: Бикмуллин – 6 (Набиуллин, Угольников), 3:10 – 1:0. Бикмуллин – 7 (Набиуллин, Угольников), 7:12 – 2:0. Угольников – 2 (бол., М. Гусев, Набиуллин), 36:30 – 3:0. Писмаркин – 2 (Синицын), 40:46 – 3:1. Дзедаев – 2 (бол., Чабатов), 46:52 – 4:1. Голубович – 1 (Ульчинский), 52:15 – 5:1. Бикмуллин – 8 (Сорокин, М. Гусев), 53:08 – 6:1. Хисамутдинов – 4 (Ульчинский), 56:16 – 7:1.

Вратари: Голованов – Устинович (Каратаев, 7:12).