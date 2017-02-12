"Локо", "СКА-1946" и "Тайфун" одержали победы

"Локо" на своем льду разгромил "СКА-Серебряных львов" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В других встречах "Красная Армия" переиграла "Амурских тигров", "Алмаз" уступил "СКА-1946", а "Тайфун" переиграл "Крылья Советов".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Локо" (Ярославль) - "СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Жуков - 11 (Зенчиков), 2:46 - 1:0. В. Беляев - 3 (бол., Ковалев), 23:12 - 2:0. Червоненко - 4 (Цыганов), 34:57 - 3:0. Жуков - 12 (бол., Кудрявцев), 48:37 - 4:0. Рыбаков - 7 (мен.), 57:25 - 5:0.

Вратари: Коновалов - Иванов.

Судьи: Сюрдяев, Томилов.

12 февраля. Ярославль. ДС "Торпедо".

"Красная Армия" (Москва) - "Амурские тигры" (Хабаровск) - 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Крутий - 21 (Шабуров, Букарев), 18:10 - 0:1. Огиенко - 13 (Луговяк), 33:01 - 1:1. Крамаренко - 1 (Шабуров), 40:55 - 1:2. Мещеряков - 14 (Каштанов), 50:51 - 2:2. Каштанов - 12 (бол.), 58:54 - 3:2.

Вратари: Корепанов - Боярчук (59:08).

Судья: Шиханов.

12 февраля. Москва. Ледовый дворец ЦСКА.

"Алмаз" (Череповец) - "СКА-1946" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Барабанов - 16 (Семин), 14:27 - 0:1. Шабаров - 4 (Мойсеев, Милехин), 35:35 - 0:2. Кодола - 1 (Лапин), 57:36 - 1:2.

Нереализованный буллит: Марков (23:26, Алмаз).

Вратари: Артамкин (59:12) - К.Л. Волков.

Судьи: Лаврентьев, Носов.

12 февраля. Череповец. Ледовый дворец.

"Крылья Советов" (Москва) - "Тайфун" (Уссурийск) - 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: М. Гершкович - 1 (бол., Щенков, Островский), 6:01 - 0:1. Лоновенко - 17 (Островский), 18:00 - 0:2. Дмитричев - 7 (бол., Политов, Гаврилов), 33:40 - 1:2. Полуэктов - 16 (Садретдинов, Е. Кудрявцев), 36:32 - 2:2. Кумов - 5 (бол., Щенков, Яковлев), 39:45 - 2:3. Щенков - 5 (бол., Чернов), 43:25 - 2:4. Райн - 1 (М. Гершкович), 58:56 - 2:5.

Вратари: Трещалин - Калинин.

Судья: Мисюрь.

12 февраля. Москва. УДС "Крылья Советов".