"Локо" разгромил "Атлантов"

"Локо" крупно обыграл "Атлантов" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Железнодорожники идут третьими в Западной конференции, "Атланты" занимают 12-ю строчку.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Локо" (Ярославль) - "Атланты" (Мытищи) - 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Голы: Кудрявцев - 13 (Бондырев), 3:51 - 1:0. Мих. Беляев - 7, 13:58 - 2:0. Павликов - 1 (бол., Афанасьев), 20:41 - 3:0. Жуков - 4 (Денисенко), 26:13 - 4:0. Гизатуллин - 3 (Цыганов, Бондырев), 32:28 - 5:0. Воробьев - 5 (Талалуев, Овсянников), 34:55 - 5:1. Денисенко - 7 (Зенчиков), 58:35 - 6:1.
Вратари: Мельников - Шугаев (Сидорин, 32:28).