"Локо" продлил победную серию, "Атланты" разгромили "Куньлунь Юниор"

"Локо" по буллитам обыграл "СКА-1946" в матче регулярного чемпионата МХЛ (3:2 Б) и продлил победную серию до 10 встреч. В других поединках понедельниках "Амурские тигры" уступили московскому "Динамо" (3:4), "Тайфун" в овертайме выиграл у "Красной Армии" (5:4 ОТ), "Алмаз" по буллитам обыграл "Динамо" из Санкт-Петербурга" (3:2 Б), "Серебряные львы" забросили три безответные шайбы "Чайке" (3:0), "Рига" одолела "Крылья Советов" (3:2), а "Куньлунь Юниор" с крупным счетом проиграл "Атлантам" (1:6).
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Амурские тигры" (Хабаровск) – "МХК Динамо" (Москва) – 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)
Голы: Широченко – 2 (бол., Муранов, Прибыльский), 6:43 – 0:1. Егоров – 1 (Кацевич, Бабушкин), 7:01 – 0:2. Заседа – 9 (Лушников, Гопиенко), 19:45 – 1:2. Долгушкин – 5 (Муранов, Широченко), 25:42 – 1:3. Гопиенко – 6 (Беляков, Богданов), 29:13 – 2:3. Можаров – 8 (Лушников, Недилько), 44:13 – 3:3. Панкратов – 18, 50:23 – 3:4.
Вратари: Юрченко (59:17) – Райко.
Судья: Мочалов.
Хабаровск. "Платинум Арена".
"Тайфун" (Уссурийск) – "Красная Армия" (Москва) – 5:4 ОТ (2:0, 2:2, 0:2, 1:0)
Голы: Гончарук – 17 (Сандалов, Алиев), 9:18 – 1:0. Епифанов – 10 (Раров, Александров), 15:28 – 2:0. Ю. Кожухов – 1 (Сандалов, Алиев), 24:14 – 3:0. Ю. Кожухов – 2 (Алиев, Сандалов), 27:57 – 4:0. Филин – 17, 31:08 – 4:1. Соркин – 7 (Назаров), 37:53 – 4:2. Демин – 6 (Ртищев), 44:32 – 4:3. Комиссаров – 8 (Демин, Ртищев), 59:12 – 4:4. Р. Тимофеев – 12 (Зайцев), 61:28 – 5:4.
Вратари: Синькевич – Скотников (Корепанов, 27:57).
Судья: Кочетов.
Владивосток. "Фетисов Арена".
"Локо" (Ярославль) – "СКА-1946" (Санкт-Петербург) – 3:2 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Слепец – 16 (Бондырев, Павликов), 10:04 – 1:0. Курбатов – 16 (Петьков), 30:34 – 1:1. Жуков – 14 (Аноховский, Рыбаков), 30:57 – 2:1. Николаев – 10 (Курбатов, Басистый), 40:59 – 2:2.
Победный буллит: Аноховский.
Вратари: Коновалов – Волков.
Судьи: Ермолаев, Шиханов.
Ярославль. УКРК "Арена 2000".
"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) – "Чайка" (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы: Шляхтов – 11 (Кирьянов, Большаков), 19:43 – 1:0. Кирьянов – 1 (бол., Кныжов), 30:25 – 2:0. Калмыков – 11, 31:17 – 3:0.
Вратари: Николаев – Иноземцев (Кожокарь, 31:17).
Судьи: Демура, Макашов.
Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".
"Алмаз" (Череповец) – "МХК Динамо" Спб (Санкт-Петербург) – 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Васин – 8 (Михайлов), 4:26 – 0:1. Морулев – 11 (Грачев, Гераськин), 28:46 – 1:1. Шевченко – 6 (бол., Дыняк, Чернов), 30:11 – 1:2. Гераськин – 14 (Кудако, Колесников), 46:15 – 2:2.
Победный буллит: Бакулин.
Вратари: Артамкин – Устименко.
Судьи: Метальников, Мисюрь.
Череповец. Ледовый дворец.
"ХК Рига" (Рига) – "Крылья Советов" (Москва) – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Копылов – 3 (Михасенок), 8:11 – 0:1. Круминьш – 3 (О. Берзиньш), 15:56 – 1:1. Дмитричев – 15 (Пульников, Афанасов), 23:44 – 1:2. Круминьш – 4 (Шустерс), 30:20 – 2:2. Д. Берзиньш – 7 (бол., Карклс), 52:50 – 3:2.
Вратари: Ворис (Рауза, 52:18, Ворис, 52:50) – Трещалин (Кадочников, 40:00, 59:21).
Судьи: Нестеров, Раминг.
Пиньки. Инбокс-Холл.
"Куньлунь Юниор" (Пекин) – "Атланты" (Мытищи) – 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)
Голы: Клепко – 7 (бол., Колегов), 8:24 – 0:1. Мартынюк – 3 (Стрижов, Забабурин), 12:13 – 1:1. Правило – 10 (бол., Тарлецкий, Островский), 22:08 – 1:2. Дудкин – 10 (Силантьев), 23:49 – 1:3. Колегов – 6 (Клепко), 37:59 – 1:4. Колегов – 7 (бол., Силантьев, Морозов), 48:45 – 1:5. Колегов – 8 (бол., Клепко, Чеботарев), 55:29 – 1:6.
Вратари: Мельдер (О'Брайен, 40:00) – Калинин (Фомин, 56:11).
Судьи: Парфенов, Светилов.
Рига. Центр спортa.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/mhl/news/loko-obygral-ska-1946-i-prodlil-pobednuyu-seriyu-1370500/
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