"Чайка" победила "Алмаз", "СКА-Варяги" обыграл "Ригу"

Состоялись матчи регулярного чемпионата МХЛ.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"Тайфун" (Уссурийск) - "Капитан" (Ступино) - 3:6 (0:5, 3:1, 0:0)
Голы: Морозов - 7 (Мальцев), 2:37 - 0:1. Гараев - 18 (Меркулов), 4:30 - 0:2. Морозов - 8, 11:02 - 0:3. Понкратов - 9 (Меркулов), 11:12 - 0:4. Меркулов - 12 (буллит), 14:44 - 0:5. Бунов - 2 (Клисунов), 21:39 - 1:5. Дорофеев - 3 (бол., Жилин), 23:15 - 1:6. Мальцев - 5 (мен., Ануфриев, Воронин), 26:00 - 2:6. Мальцев - 6 (бол., Бунов), 30:17 - 3:6.
Вратари: Бородкин (Веремчук, 11:12) - Михайлов.
Судьи: Светилов, Черенков.
28 декабря. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".
"Мамонты Югры" (Ханты-Мансийск) - "Сарматы" (Оренбург) - 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Голы: К. Попов - 6 (Ежов, Карандеев), 37:39 - 1:0. Молофеев - 1 (Уколов, Юлбарисов), 53:56 - 1:1. Уколов - 11 (Молофеев, Юлбарисов), 58:24 - 1:2. Воробьев - 1 (Гайдеик, Лоза), 58:58 - 2:2.
Победный буллит: Соколка.
Вратари: Кузмаул - Масленников.
Судьи: Мельников, Меньших.
28 декабря. Ханты-Мансийск. Ледовый Дворец Спорта.
"Ирбис" (Казань) - "Ладья" (Тольятти) - 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Грошев - 12 (Гришаков), 7:04 - 0:1. Воронков - 1 (Сафонов, Мужиков), 16:47 - 1:1. Кувардин - 7 (Шестопалов, Дегтярев), 19:14 - 2:1. Пьянов - 9, 21:07 - 3:1. С. Журавлев - 12 (мен., Гришаков), 38:41 - 3:2. Гришаков - 14 (Грошев, С. Журавлев), 55:31 - 3:3.
Победный буллит: Шестопалов.
Вратари: Ахтямов - Ялбуев (Банников, 21:07).
Судьи: Коршак, Хажиев.
28 декабря. Казань. "Татнефть-Арена".
"Чайка" (Нижний Новгород) - "Алмаз" (Череповец) - 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Марков - 12 (бол., Морулев, Федоров), 16:16 - 0:1. Коломаров - 7 (Баринов, Олендаренко), 19:17 - 1:1. Олендаренко - 1 (Венгрыжановский), 26:55 - 2:1. Марков - 13 (Петров, Данч), 33:27 - 2:2. Стальнов - 11 (Платонов, Панчук), 49:24 - 3:2. Нижников - 2 (бол., Калобанов, Колесников), 55:28 - 3:3.
Победный буллит: Почивалов.
Вратари: Андреев - Шугаев.
Судьи: Бакин, Зосимов.
28 декабря. Нижний Новгород. ДС им. В.С. Коноваленко.
"ХК Рига" (Рига) - "СКА-Варяги" (Ленинградская область) - 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
Голы: Михнин - 6, 24:04 - 0:1. Алтыбармакян - 15 (Кузнецов, Калмыков), 41:24 - 0:2. Грязнов - 5 (Гордин), 48:10 - 0:3.
Вратари: Шилов - Николаев.
Судьи: Барулин, Потапов.
28 декабря. Пиньки. Инбокс-Холл.