"Амурские тигры" проиграли "Русским витязям"

В матче регулярного чемпионата МХЛ "Русские витязи" в гостях обыграли "Амурских тигров" со счетом 4:1.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) – "Русские витязи" (Чехов) – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

Голы: Рубцов – 5 (Верба, Шевченко), 19:27 – 0:1. Кандзюба – 2 (бол., Шевченко, Рубцов), 27:22 – 0:2. Кандзюба – 3 (бол., Шевченко, Рубцов), 31:06 – 0:3. Мокрицын – 3 (Гончаров), 37:44 – 0:4. Крутий – 7 (Забабурин), 38:39 – 1:4.

Вратари: Насонов (Боярчук, 31:06) – Доненко.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) – "Кузнецкие медведи" (Новокузнецк) – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Михайлов – 1 (Рубан), 11:00 – 0:1. Токарев – 2, 32:27 – 1:1. Дюкарев – 3 (бол., Игошев), 39:37 – 2:1. Малетин – 3, 50:18 – 2:2. Токарев – 3 (Платонов), 52:40 – 3:2.

Вратари: Бронников – Евстафьев (59:45).

"Сарматы" (Оренбург) – "Сибирские снайперы" (Новосибирск) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Новоселов – 4 (Факиров), 52:43.

Вратари: Кудашев – Шмаков (59:00).

"Белые медведи" (Челябинск) – "Реактор" (Нижнекамск) – 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)

Голы: Попов – 5 (Кравцов), 14:08 – 1:0. Угольников – 6 (бол., Бикмуллин), 22:46 – 1:1. Угольников – 7 (Хисамутдинов, Бикмуллин), 31:41 – 1:2. Набиуллин – 6 (Хисамутдинов), 32:16 – 1:3. Безруков – 8 (Коновалов), 58:26 – 2:3. Кобяков – 2 (Шепелев), 59:19 – 3:3. Тертышный – 8 (Лавриненко), 59:52 – 4:3.

Вратари: Мыльников (58:35 – 59:19) – Голованов.

МХК МВД (Балашиха) – МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Мжельский – 1 (Андреев, Петунин), 11:09.

Вратари: Райко – Устименко (57:35).