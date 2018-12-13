Михаил Григоренко: "В уме был единственный прием, который работает против Юханссона"

Нападающий сборной России и ЦСКА поделился впечатлениями от матча Кубка Первого канала со Швецией​ (3:2 Б). Форвард армейцев принес победу в серии послематчевых бросков.

– Долго входили в игру, не знаю с чем связано, – заявил Григоренко. – Третий период здорово сыграли за счет характера – все друг за друга. Победа сплотит нас.

– Забили классный буллит. Каково было играть после вратаря из ЦСКА?

– (Улыбается). У меня в уме был единственный прием, который он (Ларс Юханссон) меньше всего ожидал – и в домик, и на буллите. Против него обманные маневры не работают.

– О чем говорил Воробьев перед вторым периодом?

– Проигрывали в движении, проигрывали стыки, борьбу. Совсем чуть добавили, и шведы не смогли сопротивляться в третьем периоде.

– Почему не добавили в основное время?

– Шведы не просто так вышли. Здорово отоборонялись, вратарь потащил. Нам надо было где-то здорово сыграть.

– Лишние удаления в концовке помешали?

– Не знаю, насколько там были удаления. Ребята не в чем упрекнуть – все старались.

– Счет должен быть крупнее?

– Два периода они нас переигрывали, мы их – в третьем. (Евгений Белоусов)