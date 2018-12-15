Илья Воробьев: "Удары исподтишка? По первому периоду было понятно, что игра так сложится"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев на пресс-конференции подвел итоги матча с Чехией (7:2) на Кубке Первого канала.

- Ребята - молодцы, было понятно, с каким планом противник вышел на игру, - сказал Воробьев. - Но мы вытерпели, потом у нас многое получалось.

- Вы были готовы к постоянным ударам исподтишка в голову?

- По первому периоду было понятно, что игра будет складываться таким образом.

- Андрей Локтионов вернул первое звено к жизни?

- Не хочу никого выделять, все внесли свой вклад в копилку.

- Почему Андрея Кузьменко выпустили в большинстве?

- Мысль такая была изначально: если хорошо будет играть, поставить его в большинство.

- Доминик Кубалик забросил вам пять шайб. Может, его в СКА пригласить?

- Будем думать, что делать с Кубаликом. (Евгений Белоусов)