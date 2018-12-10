"Торпедо" обыграло "Локомотив"

"Торпедо" взяло верх над "Локомотивом" в регулярном чемпионате КХЛ - 4:2.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Жафяров - 12 (Галузин, Кейлоф), 4:10 - 1:0. Е. Аверин - 9 (Ильенко), 5:00 - 1:1. Миле - 10 (Шенфельд, Паршин), 12:29 - 2:1. Алексеев - 6 (Е. Аверин, Ильенко), 21:30 - 2:2. Саболич - 9, 37:38 - 3:2. Кейлоф - 11 (п.в.), 59:25 - 4:2.
Вратари: Костин - Коновалов (59:10 - 59:25).
Штраф: 6 - 4.
Броски: 23 (8+4+11) - 36 (16+11+9).
Судьи: Гофман, Щенев.
10 декабря. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".
Дополнительная информация
Загрузка...