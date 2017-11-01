Максим Рябков: "Паренто? Нам нужен был игрок, способный эффективно завершать атаки"

Генеральный директор "Автомобилиста" Максим Рябков в интервью "СЭ" подчеркнул, что подписание контракта с нападающим Пьер-Александром Паренто было его общей инициативой с тренерским штабом. Он также добавил, что канадец присоединится к команде 5 ноября.

Напомним, соглашение с 34-летним Паренто рассчитано до конца сезона.

– Чем вас заинтересовал канадский новичок?

– Это была наша общая инициатива с тренерским штабом и спортивным директором, – отметил Рябков. – Нам нужен был игрок, способный эффективно завершать атаки. В Паренто мы увидели такие качества. В октябре травматичность в нашем основном составе достигала пяти человек. Достаточно многих мы привлекали из нашего фарм-клуба. Нам нужно было усиление в линию атаки. Учитывая, что мог предложить мировой рынок, Паренто стал нашим приоритетом.

– Ранее у Владимира Крикунова непросто складывались отношения с североамериканскими нападающими. Что он думает о Паренто?

– Никаких проблем во взаимоотношении ни с канадцами, ни с европейцами у Крикунова в нашем клубе не возникало. Он посмотрел полномасштабное видеодосье на этого игрока и одобрил его подписание, ведь без одобрения главного тренера в "Автомобилисте" не принимаются кадровые решения. Я уже неоднократно говорил по ходу сезона, что Владимир Васильевич сам просил подписать канадских форвардов. Мы продолжаем эту линию, и Паренто в нее хорошо вписывается.

– Паренто уже познакомился с Николаем Тимашовым (ранее защитник на тренировке подрался с партером Тейлором Беком. – Прим. "СЭ")?

– Пока нет, но считаю, что это знакомство доставит удовольствие новичку. Тимашов – хороший парень и достойный хоккеист. Мы ожидаем приезда канадца 5 ноября, а пока он ожидает визу в Монреале. После медосмотра и пары выходных команды по завершении первой стадии чемпионата Паренто приступит к подготовке в общей группе. (Евгений БЕЛОУСОВ)