Финалист Кубка Стэнли Паренто перешел в "Автомобилист"

"Автомобилист" заключил контракт с нападающим Пьер-Александром Паренто, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона.

Канадец выступал в НХЛ с 2006 года, он играл за "Чикаго", "Рейнджерс", "Айлендерс", "Колорадо", "Монреаль", "Торонто" и "Нью-Джерси". Прошлый сезон Паренто заканчивал в "Нэшвилле", с которым дошел до финала Кубка Стэнли.

Всего в НХЛ форвард провел 511 матчей, в которых набрал 301 (116+185) очко.