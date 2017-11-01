Финалист Кубка Стэнли Паренто перешел в "Автомобилист"

"Автомобилист" заключил контракт с нападающим Пьер-Александром Паренто, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с 34-летним игроком рассчитано до конца сезона.
Канадец выступал в НХЛ с 2006 года, он играл за "Чикаго", "Рейнджерс", "Айлендерс", "Колорадо", "Монреаль", "Торонто" и "Нью-Джерси". Прошлый сезон Паренто заканчивал в "Нэшвилле", с которым дошел до финала Кубка Стэнли.
Всего в НХЛ форвард провел 511 матчей, в которых набрал 301 (116+185) очко.
Встречайте новичка - 🚨За “Автомобилист” будет выступать канадский нападающий Пьер-Александр Паренто– ХК "Автомобилист" (@IHCAvtomobilist) 1 ноября 2017 г.
📍Наш клуб заключил с ним контракт до конца сезона
Больше информации на сайте: https://t.co/IsRsUzO2zd pic.twitter.com/6ifiJlFT0Z
Дополнительная информация
Материалы других СМИ