Игорь Никитин: "Шумаков не сыграет с "Торпедо" из-за повреждения"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" отметил, что вратарь Илья Сорокин займет место в воротах. Специалист также добавил, что нападающий Сергей Шумаков пропустит встречу из-за повреждения.

– Шумаков не сыграет с "Торпедо" из-за повреждения, ничего особенного нет в этом, что Максим Шалунов сыграет без Шумакова, они же не сиамские близнецы, в конце концов, – цитирует "Р-Спорт" Никитина. – Я уже видел их друг без друга, для меня ничего в этом нет. Алексей Марченко и Антон Бурдасов тоже не играют, они тренируются, работают, повышают кондиции. Посмотрим, как в серьезном матче сегодня проявят себя вернувшиеся из ВХЛ Константин Окулов, Андрей Светлаков и Андрей Кузьменко. Илья Сорокин займет место в воротах.