Дэйв Кинг: "По СКА сразу видно - чемпион КХЛ"

Тренер сборной Канады Дэйв Кинг после поражения от СКА (0:3) в матче предсезонного турнира имени Пучкова отметил, что у соперника почти не видно слабых мест. Считает, что большинство игроков армейского клуба поедет на Олимпийские игры в составе сборной России.

– СКА – классная команда, – сказал Кинг. – Видна хорошая тренерская работа, в наличии четыре ровных сильных тройки, мощная оборона, и молодой вратарь сыграл здорово. Сразу видно, почему это чемпион КХЛ.

Вполне можно сказать, что мы играли с почти сборной России. У СКА полно классных игроков, которые поедут на Олимпиаду. У армейцев при этом в принципе не видно слабых мест. Большинство потрясающее, прекрасно играют в меньшинстве, глубина состава – отличная. Я был очень впечатлен.

Да, при всем при этом мы сумели доставить СКА проблемы. Но это потому, что канадцы всегда играют сердцем. Мы провели всего-то второй матч в этом составе, все парни собрались из разных клубов, но брали свое самоотдачей. На самом деле каждый раз, когда Канада играет против России – ты можешь быть уверенным, что твои парни выложатся без остатка. Реализация у нас была не очень. Наш уровень мастерства – тоже не очень. Но самоотдача и страсть – это было на уровне. (Игорь ЕРОНКО)