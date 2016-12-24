21:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

Алексей Кудашов: "Локомотив" показал отличный хоккей во всех линиях"

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Главный тренер "Локомотива" Алексей Кудашов после победы над "Торпедо" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что доволен выступлением своей команды, несмотря на мощную игру соперника. Клуб из Нижнего Новгорода занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, "Локомотив" идет на четвертой строчке.

– Понравилась атмосфера на стадионе, особенно представление в начале матча и поддержка зрителей, – цитирует сайт "Торпедо" Кудашова. – Соперник играл сегодня очень сильно и мощно, но именно сегодня наша команда показала отличный хоккей во всех линиях.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12295-torpedo-nizhegorodskaya-obl-lokomotiv-yaroslavl.html

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