Тренер российских юниоров - об испорченном гимне США: "Может, у них нет другой музыки?"

Главный тренер сборной России Александр Зыбин прокомментировал одновременное исполнение гимнов США и Словакии поражения от американцев (1:5) в четвертьфинале ЮЧМ в Челябинске.

– Это не совсем правильный ход, – сказал Зыбин. – Может, у них нет другой музыки? (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что перед началом встречи организаторы допустили техническую ошибку – вместе с американским гимном в это же время играл гимн Словакии.

В Челябинске вместе с гимном США включили гимн Словакии. Видео