В Челябинске вместе с гимном США включили гимн Словакии. Видео

В Челябинске вместе с гимном США включили гимн Словакии. Фото "СЭ"

Сборная США обыграла команду России со счетом 5:1 в матче 1/4 финала юниорского чемпионата мира. Перед началом встречи организаторы допустили техническую ошибку – вместе с американским гимном в это же время играл гимн Словакии.