20:02 | Хоккей — Юниоры

В Челябинске вместе с гимном США включили гимн Словакии. Видео

В Челябинске вместе с гимном США включили гимн Словакии. Фото "СЭ"
В Челябинске вместе с гимном США включили гимн Словакии. Фото "СЭ"
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Сборная США обыграла команду России со счетом 5:1 в матче 1/4 финала юниорского чемпионата мира. Перед началом встречи организаторы допустили техническую ошибку – вместе с американским гимном в это же время играл гимн Словакии.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Cap. Morgan

И правильно сделали)

21:05

rusfed 2.0

Если б даже Глинку вместо Александрова поставили, псевдопатриоты кафном изошлись бы

20:55

Shalopay

Причём словацкий гимн было лучше слышно!

20:27

barma416

а кто-нибудь был против,я думаю,что кроме пиндосов никто не расстроился

20:26

grroznyi85

По полной опозорились...

20:25

Thomas_Boy_

Это провокация, спровоцированная самими же пиндосами с целью опорочить Россию!!!

20:12

Щукин

Бывает, что гимны перепутают, например, Беларуси и Бельгии, но чтобы два одновременно... Эта какое-то российское "ноу-хау". Ждем ЧМ!

20:09

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

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20:09

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

гим США автор знает, а гимн хрени не узнал...

20:09

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