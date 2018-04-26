В Челябинске вместе с гимном США включили гимн Словакии. Видео

Сборная США обыграла команду России со счетом 5:1 в матче 1/4 финала юниорского чемпионата мира. Перед началом встречи организаторы допустили техническую ошибку – вместе с американским гимном в это же время играл гимн Словакии.
Как америквнцам испортили победу над Россией в Челябинске. Одновременно с гимном США играл словацкий #WM18Russia #U18Worlds pic.twitter.com/aBEhjKkOV5– Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 26 апреля 2018 г.
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Cap. Morgan
И правильно сделали)
21:05
rusfed 2.0
Если б даже Глинку вместо Александрова поставили, псевдопатриоты кафном изошлись бы
20:55
Shalopay
Причём словацкий гимн было лучше слышно!
20:27
barma416
а кто-нибудь был против,я думаю,что кроме пиндосов никто не расстроился
20:26
grroznyi85
По полной опозорились...
20:25
Thomas_Boy_
Это провокация, спровоцированная самими же пиндосами с целью опорочить Россию!!!
20:12
Щукин
Бывает, что гимны перепутают, например, Беларуси и Бельгии, но чтобы два одновременно... Эта какое-то российское "ноу-хау". Ждем ЧМ!
20:09
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
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20:09
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
гим США автор знает, а гимн хрени не узнал...
20:09