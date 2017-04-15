США обыграли Россию на юниорском ЧМ

Сборная России уступила команде США в матче юниорского чемпионата мира. Автором победной шайбы стал Куин Хьюз.

В своем третьем матче на турнире россияне сыграют в понедельник против сверстников из Белоруссии.

Чемпионат мира

Сборные до 18 лет

Группа B

США - Россия - 5:4 (0:1, 3:0, 2:3)

Голы: Колтыгин (Рубинчик, Торопченко), 10:59 - 0:1. Мисмэш, 33:57 - 1:1. Полинг (Дуги), 36:28 - 2:1. Полинг (Миллер, Кнэпке), 39:30 - 3:1. Норрис (Ткачак, Дуги), 41:16 - 4:1. Саморуков (Переляев, Торопченко), 45:19 - 4:2. Хьюз (Бэррэтт, Дуги), 49:59 - 5:2. Саморуков (Слепец, Рубинчик), 56:33 - 5:3. Чехович (Свечников, Колтыгин), 57:09 - 5:4.

Вратари: Сент-Сир - Жуков.

Броски: 32 - 28.

Штраф: 10-10.