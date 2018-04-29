Сборная Финляндии обыграла США в финале юниорского ЧМ

Сборная Финляндии во второй раз за три последних года выиграла юниорский чемпионат мира. В финале мирового первенства-2018 команда Томми Ниемели обыграла США (3:2).

Отметим, что финны забросили победную шайбу в меньшинстве - ее автором стал Никлас Нордгрен.

Третье место на турнире, который прошел в Челябинске и Магнитогорске, заняла сборная Швеции, обыгравшая Чехию (5:2).

Чемпионат мира U18

Финал

Финляндия - США - 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

29 апреля. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.