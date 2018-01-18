Массовая драка после матча хоккейных "молодежек" во Владикавказе

В сети появилось видео драки с участием хоккеистов "Алании" и "Хаски" после матча первенства юга России среди молодежных команд. Игроки, самый молодой из которых родился в 2008 году, избежали серьезных травм.

Стычка между игроками произошла после сирены по завершении матча, в котором владикавказцы победили со счетом 6:3. Большая часть гостевой команды покинула лед, когда четверо игроков домашней команды вступили в конфликт с хоккеистом гостей 2008 года рождения. Драка продолжалась около минуты, после чего судьи наказали трех ее участников матч-штрафом.

"Будет проведена соответствующая служебная проверка, - приводит Triboona.ru сообщение Министерства спорта Северной Осетии. – Уже проведена беседа с главным арбитром того матча. По словам рефери, это вполне нормальное явление во время напряженной встречи двух принципиальных соперников, между которыми, помимо всего прочего, есть еще и какие-то давние обиды".

Главный тренер "Хаски" Александр Басенко сказал, что его игроки не планировали драться, добавив, что не является сторонником "выяснения отношений льду с помощью кулаков".