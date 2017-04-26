Йохан Гарпелнев: "Когда играешь с Россией, нужно опасаться ее"

Главный тренер сборной Швеции Йохан Гарпелнев заявил, что не считает свою команду фаворитом в матче Чешских игр против России. Специалист считает, что российских хоккеистов всегда нужно опасаться.

– У россиян хорошая сборная, вы должны опасаться, когда играете против нее, – цитирует ТАСС Гарпелнева. – Завтра будут играть две хорошие команды. Мы, прежде всего, сфокусированы на наших игроках, а не на российских. У России много прекрасных игроков, и я не могу сказать, что мы фавориты.

Напомним, матч Швеция – Россия состоится завтра, 27 апреля, начало встречи – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.