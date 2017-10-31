Владислав Третьяк: "Состав сборной на московский этап Евротура почти на 100 процентов совпадет с олимпийским"

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил состав сборной России на Кубок "Карьяла" как "неплохой". Глава федерации рассчитывает, что болельщики получат удовольствие от игры команды Олега Знарка.

- Евротур создан для того, чтобы посмотреть резервы, - сказал Третьяк в эфире канала "Россия 24". - В том году почти все время играл молодой состав. Сейчас мы большинство наигрываем на Олимпийские игры.

Думаю, что состав на турнир в декабре, который будет в Москве (российском этапе Евротура, который пройдет с 13 по 17 декабря. - Прим. "СЭ"), почти 100 процентов поедет на Олимпидау.

Мы хотим проверить молодых игроков. Не взяли Ковальчука, потому что итак знаем его. У него хороший сезон, он лучший бомбардир. А Дацюк немного приболел, поэтому его не взяли. Состав неплохой. Мы получим удовольствие от нашей игры.

На Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября, начало - 19.30 по московскому времени), Швейцарией (11 ноября. 14.30) и Чехией (12 ноября, 14.30).

Капризов и Мозякин вызваны в сборную России на Кубок "Карьяла"