17:28 | Хоккей — Европа

Владислав Третьяк: "Состав сборной на московский этап Евротура почти на 100 процентов совпадет с олимпийским"

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Президент ФХР Владислав Третьяк оценил состав сборной России на Кубок "Карьяла" как "неплохой". Глава федерации рассчитывает, что болельщики получат удовольствие от игры команды Олега Знарка.

 
Состав сборной России.Состав сборной силен даже без Дацюка, Ковальчука и Маркова

- Евротур создан для того, чтобы посмотреть резервы, - сказал Третьяк в эфире канала "Россия 24". - В том году почти все время играл молодой состав. Сейчас мы большинство наигрываем на Олимпийские игры.

Думаю, что состав на турнир в декабре, который будет в Москве (российском этапе Евротура, который пройдет с 13 по 17 декабря. - Прим. "СЭ"), почти 100 процентов поедет на Олимпидау.

Мы хотим проверить молодых игроков. Не взяли Ковальчука, потому что итак знаем его. У него хороший сезон, он лучший бомбардир. А Дацюк немного приболел, поэтому его не взяли. Состав неплохой. Мы получим удовольствие от нашей игры.

На Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября, начало - 19.30 по московскому времени), Швейцарией (11 ноября. 14.30) и Чехией (12 ноября, 14.30).

Капризов и Мозякин вызваны в сборную России на Кубок "Карьяла"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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songaila

Почти 100% - это сколько???!!! 90,80,70,60%

18:25