16:13 | Хоккей — Европа

Капризов и Мозякин вызваны в сборную России на Кубок "Карьяла"

Олег ЗНАРОК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Олег ЗНАРОК. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав сборной России на первый этап Евротура, Кубок "Карьяла".

Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком включил в состав национальной команды нападающего ЦСКА Кирилла Капризова и форварда магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина. При этом в сборную не вызван нападающий СКА Илья Ковальчук, также турнир пропустит травмированны форвард невских армейцев Павел Дацюк.

В составе национальной команды – 10 представителей клуба из Северной столицы, а 8 игроков – из ЦСКА.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев ("Салават Юлаев").

защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Илья Любушкин ("Локомотив"), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Василий Токранов ("Ак Барс").

нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Павел Красковский ("Локомотив").

Кубок "Карьяла" пройдет с 8 по 12 ноября. Помимо сборной России, в турнире примут участие традиционные участники Евротура – сборные Финляндии, Швеции и Чехии, а также (вне зачета Евротура) Канады и Швейцарии. Каждая команда проведет по три встречи. При этом в Евротуре участники сыграют друг с другом по два раза, а команда, набравшая наибольшее количество очков в трех матчах, станет победителем турнира.

На Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).

Календарь Евротура – здесь

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=14022

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий