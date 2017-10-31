Капризов и Мозякин вызваны в сборную России на Кубок "Карьяла"

Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала состав сборной России на первый этап Евротура, Кубок "Карьяла".

Тренерский штаб во главе с Олегом Знарком включил в состав национальной команды нападающего ЦСКА Кирилла Капризова и форварда магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина. При этом в сборную не вызван нападающий СКА Илья Ковальчук, также турнир пропустит травмированны форвард невских армейцев Павел Дацюк.

В составе национальной команды – 10 представителей клуба из Северной столицы, а 8 игроков – из ЦСКА.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Андрей Кареев ("Салават Юлаев").

защитники: Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев (все – СКА), Богдан Киселевич, Никита Нестеров (оба – ЦСКА), Илья Любушкин ("Локомотив"), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Василий Токранов ("Ак Барс").

нападающие: Никита Гусев, Александр Барабанов, Сергей Широков, Сергей Калинин, Сергей Плотников (все – СКА), Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Валерий Ничушкин, Иван Телегин, Сергей Андронов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Сергей Мозякин ("Металлург" Мг), Павел Красковский ("Локомотив").

Кубок "Карьяла" пройдет с 8 по 12 ноября. Помимо сборной России, в турнире примут участие традиционные участники Евротура – сборные Финляндии, Швеции и Чехии, а также (вне зачета Евротура) Канады и Швейцарии. Каждая команда проведет по три встречи. При этом в Евротуре участники сыграют друг с другом по два раза, а команда, набравшая наибольшее количество очков в трех матчах, станет победителем турнира.

На Кубке "Карьяла" сборная России сыграет с Финляндией (9 ноября), Швейцарией (11 ноября) и Чехией (12 ноября).

Календарь Евротура – здесь